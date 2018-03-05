Прокуратура через суд заставила южноуральскую школу купить учебники

В Катав-Ивановске через суд заставляют местную школу купить учебники для своих учеников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска проверило соблюдение законодательства в сфере обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

«Установлено, что учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Катав-Ивановска» не в полном объеме обеспечены бесплатными учебными пособиями на 2017-2018 учебный год», – констатировали в городской прокуратуре. Так, школьники не смогли получить в бибилиотеке образовательного учреждения 1 тысячу 314 учебников по математике, русскому языку, литературе и другим предметам, с 1 по 10 класс.

По результатам проверки Катав-Ивановский городской прокурор в защиту прав несовершеннолетних обратился в суд с требованиями обязать образовательную организацию укомплектовать библиотечный фонд сроком до 1 сентября текущего года. При недостаточности денежных средств обязанность возложить на администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Судом требования городского прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.18

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