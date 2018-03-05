В Челябинске выясняют обстоятельства гибели подростка

В Челябинске ищут виновных в гибели 15-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело 15-летнего подростка было обнаружено вечером 2 марта около одного из домов Курчатовского района областного центра.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле мальчика обнаружены травмы, характерные для ДТП», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.18

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