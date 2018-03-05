В Магнитогорске перевозчик вернул старые цены на проезд в маршрутном такси

Маршрутчики Магнитогорска начали снижать цены на проезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в конце минувшей недели один из частных перевозчиков сообщил ведомству об исполнении полученного предписания о снижении цен на проезд в маршрутных такси Магнитогорска с 25 до 20 рублей.

Индивидуальный предприниматель направил антимонопольщикам информацию, что стоимость проезда снижена на маршрутах № 13 и № 15.

Напомним, 6 февраля 2018 года Челябинское УФАС России признало четырех перевозчиков Магнитогорска нарушившими закон о защите конкуренции. Установлено, что индивидуальные предприниматели в 2017 году синхронно повысили цены на проезд в маршрутных такси города с 20 до 25 рублей. Повышение произошло на маршрутах №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37 и №56.

Антимонопольная службы по результатам рассмотрения дела выдала четырем индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки на маршрутных такси в Магнитогорске, предписания снизить проезд с 25 до 20 рублей.

Таким образом, уже один из четырех перевозчиков исполнил требования Челябинского УФАС России.

Информация от других предпринимателей в антимонопольную службу пока не поступала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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