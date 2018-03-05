В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о грядущем ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 6 марта на территории Южного Урала ожидается снег, местами сильный. Днем, по данным синоптиков, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, местами метели, снежные заносы, гололедица. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 14 метров в секунду, днем 13-18 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Кроме того, прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и оконных конструкций зданий, обрыв линий электропередач, падение деревьев, предупредили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует ограничить выезд за пределы населенных пунктов. «В случае, если поездка неминуема, всегда сообщайте родным и близким, куда вы направляетесь, – отметили в ведомстве. – Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко».

В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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