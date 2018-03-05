Автоледи подрезала пожарную машину, несшуюся на вызов в автошколу

В Кыштыме неуступчивая автоледи спровоцировала ДТП, подрезав пожарную машину, ехавшую с включенными спецсигналами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произвошла сегодня в первой половине дня на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта в Кыштыме. По стечению обстоятельств, пожарный расчет ехал на вызов, поступивший с автодрома автошколы «Сирена».

«Наша машина ехала с включенными спецсигналами, поэтому все водители обязаны были пропустить пожарных, – цитирует «Кыштымский рабочий» начальника пожарной части №38 Андрея Раскостова. – Однако шустрая девушка, управлявшая «Тойотой», видимо, торопилась больше, чем огнеборцы. Она подрезала пожарную машину, проскочив буквально перед ней, и уехала».

В итоге автомобиль огнеборцев, полностью загруженный водой, отбросило на еще одно легковое авто. На вызов был направлен другой пожарный расчет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.18

Штаб Навального в Челябинске забросали яйцами. / Челябинский роддом заплатит штраф за заражение младенца. / В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»