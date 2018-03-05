Студент из Приморья надругался над одиннадцатилетней жительницей Челябинской области

Студент-практикант заставил ребенка выслать ему непристойные снимки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нестандартное развлечение студент из Примирья придумал, проходя практику на судне в Тихом океане.

«В августе прошлого года судно, где проходил практику восемнадцатилетний студент, находилось во владивостокском порту, зарегистрировался в соцсети как женщина, и сообщил, что ищет 12−16 -летнюю секс-рабыню, – пишет U74. – Девочка ответила».

Будучи в курсе, что ребенку 11 лет, молодой человек уговорил девочку сделать несколько снимков непристойного содержания и отправить ему. Следственные органы квалифицировали это как преступление против половой неприкосновенности (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Из Владивостока извращенца доставили в Челябинск, где заключили под стражу. Вину он признал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.18

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