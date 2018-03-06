Челябинск встал в десятибалльных пробках

Ночной снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в утренний час пик движение в Челябинске оказалось сильно затруднено из-за прошедшего сегодня ночью сильного снегопада.

Напомним, предупреждение об ухудшении погодных условий в ночь на 6 марта распространили вчера синоптики и ГУ МЧС по Челябинской области. Снег начал идти еще минувшим вечером.

Ближе в ночи осадки усилились, к ним добавился порывистый ветер. В итоге утро Челябинск и пригороды встретили сильными снежными наносами. Это спровоцировало многочисленные заторы, плотность пробок достигала в час пик 10 баллов. Практически полностью встало движение в центре Челябинска, существенно оказалось затруднено движение на северо-западе.

Даже после 9:00 на отдельных участках магистралей пробки продолжали сохраняться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.18

6 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Горбатого исправит: южноуральский сенатор рассказала, как бороться с педофилами. / Студент из Приморья надругался над одиннадцатилетней жительницей Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»