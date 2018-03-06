В Челябинске полиция изъяла поддельный алкоголь на треть миллиона рублей

Челябинская полиция изъяла контрафактный алкоголь в павильонах Ленинского района областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка пресечен нелегальный оборот алкогольной продукции с неправомерным использованием товарного знака.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции в торговых павильонах, расположенных в Ленинском районе города, обнаружили крепкие спиртные напитки известных торговых знаков, имеющие признаки контрафактности. Изъятый товар был направлен на исследование.

Установлено, что нелегальные спиртные напитки принадлежат местному жителю. Сумма ущерба, причиненного правообладателю от противоправных действий челябинца, составила более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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