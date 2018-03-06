На Магнитке запускают уникальную технологию извлечения железного концентрата

На ММК планируют извлекать железный концентрат из шламов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в цехе рудообогатительных фабрик горно-обогатительного производства ММК реализуется проект строительства комплекса по переработке текущих шламов дробильно-обогатительной фабрики №5.

Идея комплекса по переработке шламов из техногенного месторождения, образованного из отходов горно-обогатительного производства 50-60 годов, родилась ещё 15 лет назад. Специалистами рудоиспытательной станции и Центральной лаборатории комбината было установлено, что в шламохранилище содержится полезный компонент в виде железорудного концентрата. В 2015 году было принято решение освоить и переработать это месторождение.

Как рассказал руководитель проекта строительства установки по переработке текущих шламов ДОФ-5 ГОП ПАО «ММК» Александр Кошкалда, оборудование, которые здесь монтируется, смело можно назвать уникальным. Здесь применяется не только традиционная магнитная сепарация, как во всех горно-обогатительных комбинатах, а еще и гравитационный способ обогащения, способный дополнительно извлечь из окисленных руд железо, которое не примагничивается и не поддается традиционным способам магнитного обогащения. Гравитационный способ обогащения на винтовых сепараторах предполагает отделение окисленного железа за счёт центробежной силы и силы тяжести.

Данное техногенное месторождение оценивается примерно в 14 миллионов тонн. Пока горняки Малого Куйбаса не добрались до глубоких горизонтов, это месторождение будет эксплуатироваться около шести лет. Установка переработки шламов, внедрённая в производство, сможет проработать 12-13 лет, при этом будет получен хороший кондиционный концентрат.

Новая установка рассчитана на переработку двух миллионов тонн шламов в год с получение 530 тысяч тонн концентрата. Срок окупаемости составит меньше полутора лет. Пуск комплекса запланирован ко Дню металлурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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