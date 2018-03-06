Директор школы под Челябинском, где произошла поножовщина, уволилась

Директор школы, не увидевшая ничего необычного в поножовщине среди учеников, уволилась по собственному желанию.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», конфликт между учащимися девятого класса, переросший в драку и поножовщину, произошел 17 января этого года в Смольнинской средней школе Сосновского района.

Одноклассники сначала вступили в словесную перепалку, а потом один из них выхватил нож и ударил оппонента. Пострадавшего пришлось госпитализировать с непроникающим ранением грудной клетки.

Между тем, руководство школы ничего страшного в произошедшем не увидело. Директор образовательного учреждения заявила, что проблема не стоит выеденного яйца, назвав ЧП обычной школьной потасовкой.

С этим не согласились в прокуратуре, потребовав принять меры к устранению нарушений в сфере охраны жизни и здоровья учащихся. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона, «директор школы, не обеспечившая безопасных условий нахождения детей в образовательной организации, антитеррористическую и противопожарную защищенность учреждения, привлечена к дисциплинарной ответственности, с ней расторгнуты трудовые отношения (уволилась по собственному желанию). За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дисциплинарном порядке наказаны 2 должностных лица учебного заведения».

Кроме того, за отсутствие индивидуальной профилактической работы в школе по предупреждению противоправного поведения в подростковой среде, ненадлежащее взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, выговор получили председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и начальник управления образования администрации Сосновского района.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами, продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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