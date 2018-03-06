Главный санитарный врач Челябинской области объявил карантин по гриппу

В больницах и учреждениях соцзащиты Южного Урала объявлен карантин по гриппу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление «О введении карантинных мероприятий по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты Челябинской области» главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал сегодня, 6 марта.

Карантинные мероприятия, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, в медицинских учреждениях и системе соцзащиты вводится с 6 марта до особого распоряжения. В образовательных организациях поручено организовать обязательный осмотр детей («утренний фильтр»).

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе в настоящее время оценивается как неэпидемическая. За 9 неделю года (с 26 февраля по 4 марта) зарегистрировано 29 тысяч 569 случаев ОРВИ, показатель составил 89,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 16%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам и обусловлен, в первую очередь, ростом обращаемости за медицинской помощью после праздничных дней. Уровень заболеваемости превысил пороговый на 5 %.

Рост заболеваемости отмечен в 31 муниципальном образовании области. В Челябинске за 9 неделю зарегистрировано 12 тысяч 721 случай ОРВИ, показатель составил 106,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 11% и уровня эпидпорога на 7%.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ сохраняется проведение карантинных мероприятий и задействованы комплексные планы по борьбе с гриппом в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 5 марта приостановлен учебный процесс в 4 среднеобразовательных школах и 44 классах в 23 школах в 6 муниципальных образованиях.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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