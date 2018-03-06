«Мусорный король»: компания южноуральского губернатора берет под контроль еще один кластер ТКО

В Челябинске определились регоператором кластера по обращению с отходами: им станет компания, уже «подмявшая» под себя Магнитогорск и Карабаш.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства экологии, конкурсная комиссия определилась с регоператором по обращению с отходами в Челябинском кластере. Им станет ООО «Центр коммунального сервиса».

Теперь компании необходимо организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в 14 муниципалитетах: Кунашакском, Красноармейском, Коркинском, Еткульском, Еманжелинском, Сосновском, Пластовском, Увельском, Троицком и Октябрьском районах, а также в Челябинске, Копейске, Троицке и Южноуральске.

Для Челябинска будет заключено концессионное соглашение, согласно которому предусмотрено строительство полигона ТКО вблизи деревни Чишма, двух мусоросортировочных комплексов в Сосновском и Увельском районах. Кроме того, построят четыре мусороперегрузочных станции: две в Челябинске, одна в Еманжелинске и одна в Троицке. Также территориальной схемой запланировано начало работы в 2019 году мусороперегрузочной станции в селе Октябрьское.

Кроме возведения новых объектов, регоператор должен будет заключить договоры на оказание услуг с собственниками отходов (населением и организациями) и предприятиями, которые осуществляют транспортировку, сортировку, переработку и захоронение мусора. Затем он обязан обосновать и согласовать тариф с министерством тарифного регулирования Челябинской области. В состав единого тарифа регоператора входят тарифы на сбор, транспортировку, сортировку мусора, на его обезвреживание и захоронение на полигоне.

Следует отметить, что ООО «Центр коммунального сервиса» уже стал регоператором для двух кластеров Челябинской области – Магнитогорского и Карабашского.

Ранее компания входила в ГК «Синай», принадлежащую семье южноуральского губернатора Бориса Дубровского. Правда, летом прошлого года ЦКС продали структуре, внешне не связанной с главой региона: 99% выкупило АО «Амарант». По некоторым данным, новый собственник ЦКС связан с принадлежащей Сергею Орлову московской группой RWM Capital.

Холдинг г-на Орлова стал известен в Челябинской области после вхождения в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», где взял на себя финансирование предпроектной подготовки строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург. Кроме того, RWM Capital намерена взяться за организацию единого парковочного пространства в Челябинске: в январе нынешнего года компания официально предложила властям города заключить концессионное соглашение. Рассматривается московский холдинг в качестве одного из претендентов на строительство конгресс-холла к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 году.

Правда, «мусорный» бизнес не является профильным для Сергея Орлова, засветившегося на банковском рынке и инвестициях в недвижимость, а во время работы советником президента РЖД Владимира Якунина плотно «подсевшего» на железнодорожную тематику: сотрудничество со структурами РЖД до сих пор остается «коньком» RWM Capital.

Впрочем, ряд экспертов считает, что москвичам и не придется особенно вникать в работу регоператора по обращению с ТКО. В данном случае речь идет, скорее, не о продаже ООО ЦКС, сколько о передаче в доверительное управление, уверены они. Неформально южноуральский губернатор по-прежнему сохраняет свое влияние на компанию. И не исключено, что после того, как он решит расстаться с чиновной карьерой, этот актив вернется к старому хозяину. По крайней мере, именно такой «круговорот собственности» очень часто наблюдается в современной России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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