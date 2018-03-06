Южноуральский подросток обморозил ноги, убегая от хулиганов

В Челябинской области школьник полчаса бежал по морозу в одних носках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 5 марта, в поселке Тайгинка Кыштымского городского округа.

14-летнего школьника сильно избили. От нападавших подросток вынужден был убегать в одних носках. По предварительным данным, по снегу мальчик бежал около получаса.

Подростка доставили в городскую больницу Кыштыма, где диагностировали обморожение ступней второй и третьей степеней, ушибы и ссадины брюшной стенки и лица, а также гематомы. Кроме того, у ребенка может быть сотрясение головного мозга.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря городской полиции Светлану Дятлову. – Только после этого будет принято процессуальное решение». До этого инцидента школьник не попадал в поле зрения стражей порядка. Официально опекуном ребенка является его бабушка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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