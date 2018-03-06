Для бедных и мигрантов: челябинцев загоняют в каменные свечки

Эксперты отмечают увеличение этажности челябинских новостроек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе портала недвижимости N1.RU, застройщики Челябинска постепенно отказываются от строительства 9-этажных домов. Их доля среди новостроек составит в 2018-1019 годах всего 7%.

Лидерство среди многоэтажек продолжают сохранять 10-этажные строения. Они составляют 28% от общего количества новостроек, намеченных к сдаче в ближайшие два года. Далее следуют 16-этажные дома (18%) и 17-тажные (9%). Последних больше всего планируется построить в Калининском и Центральном районах Челябинска.

Также эксперты отмечают рост среди новостроек доли монолитно-каркасных домов, которая составит уже достаточно ощутимые 22%. В свою очередь, многострадальные «панельки» начали постепенно сдавать позиции: их доля снизилась на 13% и составит в 2018-2019 годах 69% от общего числа построенных домов.

Отметим, что в Европе уже отказались от многоэтажного жилищного строительства: считается, что дома выше 6 этажей отрицательно влияют и на психику, и на физиологию человека.

«Высокие здания не имеют решающих достоинств, за исключением спекулятивных доходов для банков и землевладельцев. Они не дешевле, они не помогают создать общественное пространство, в котором приятно находится. Они разрушают лицо города, они разрушают социальную жизнь, они способствуют увеличению преступности, они делают жизнь трудной для детей, они дорогие в обслуживании, они разрушают градостроительное пространство рядом с собой, отнимая у соседей свет и воздух, – заявляет архитектор, дизайнер, первый доктор наук по архитектуре в Гарвардском университете Кристофер Александер. – Но кроме всех этих рациональных причин градостроительного и экономического характера, существуют эмпирические данные, доказывающие, что многоэтажки способны вредить здоровью и ощущениям человека. Многоэтажки сводят людей с ума».

Сегодня в европейских городах жилье выше 6 этажей, как правило, строят только для бедных и мигрантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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