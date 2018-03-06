Москва разуверилась в способности южноуральских чиновники решать экологические проблемы

Федеральные власти сами займутся решением экологических проблем Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство природных ресурсов и экологии России подготовит федеральную программу по исправлению неблагоприятной экологической ситуации в Челябинске. Об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.

«Такое предложение мы внесем в правительство Российской Федерации. В этой программе будут задействованы не только министерство природных ресурсов, но и другие ведомства», – отметил министр. При этом затронуть в документе планируется не только вопросы воздействия на экологию промышленных предприятий, но и вопросы транспорта, озеленения города, очистных сооружений.

Выход из сложившейся ситуации, которую чиновник откровенно назвал неблагоприятной, потребует больших усилий как со стороны федеральной, так и местной власти, а также со стороны промышленных предприятий, некоторые из которых «откровенно не тянут на современные». «Конечно, не должно быть такого, что в городе солнца не видно», – повторил г-н Донской слова, произнесенные в недавнем послании Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным. Правда, произойдет это, по предположениям чиновника, лишь года через три-четыре.

Фактически заявление министра можно расценить как окончательное разочарование федерального центра в желании и способности областных и городских чиновников решать экологические проблемы Челябинска самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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