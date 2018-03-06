В Челябинской области легковушка снесла остановку

В Южноуральске автоледи протаранила автобусную остановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на Низнеувельской дороге в Южноуральске. Об этом свидетели происшествия рассказали в социальных сетях.

На остановке «Лесное» женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, врезалась в остановочный комплекс. Конструкция перевернулась и рухнула в снег, машина же пролетела дальше, остановившись в кювете.

Очевидцы затруднились назвать причину, по которой женщина не справилась с управлением. Однако алкогольное опьянение исключили: по их словам, автоледи беременна и не могла принимать спиртное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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