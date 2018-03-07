В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Южноуральцев предупредили о шквалистом ветре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ближайшие часы и днем 7 марта в отдельных районах Южного Урала ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС на объектах и линиях энергосистем, аварийного отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

«Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС), – рассказали в ГУ МЧС. – При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям».

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременноубрать хозяйственные вещи с балконов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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