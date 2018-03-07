«В помещении +2»: южноуральские чиновники заморозили сельские библиотеки

Общественники заявили о вопиющих случаях в учреждениях культуры Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, вопиющий случай выявлен активистами движения в Верхнеуральском районе.

Проводя мониторинг состояния сельских клубов и библиотек, они выяснили, что при температуре на улице минус 14 градусов температура в учреждениях культуры едва достигает 10 градусов тепла.

«Мы пока побывали в шести сельских учреждениях культуры и выяснили, что библиотекари вынуждены работать при температурах в помещении плюс 2, 4, 6, 10 и 13 градусов. Естественно, родители не пустят туда детей читать книги и участвовать в каких-либо мероприятиях», – рассказал один из общественников.

Как выяснилось, это происходит потому, что недостаточны лимиты, предусмотренные на отопление этих учреждений. В планах регионального отделения движения изучить вопрос бюджетного финансирования и добиться выделения достаточных средств на содержание клубов и библиотек. «Эти учреждения зачастую являются единственными сельскими культурными точками и их полноценное функционирование – социально важная задача», – заявили активисты. Общественники намерены привлечь к решению проблемы контрольно-надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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