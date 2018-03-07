30 тысяч южноуральцев остались без электричества

В Златоусте произошла крупная авария на электрических сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», сегодня утром прохождение по Челябинской области циклона, сопровождающегося сильным порывистым ветром до 25 метров в секунду, стало причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса. Из-за обрыва грозотроса произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кв «Златоуст – ЗМЗ», без электроснабжения осталась часть Златоуста с населением около 29 тысяч человек.

На месте повреждения сейчас работают три аварийно-восстановительные бригады Златоустовских электрических сетей и три единицы спецтехники. В полную готовность приведены четыре дизель-генератора.

В настоящее время 9 тысяч потребителей запитаны по резервным схемах электроснабжения. По предварительным данным, вернуть свет жителям Златоуста энергетики планируют в ближайшее время.

По филиалу «Челябэнерго» объявлен особый режим работы. Мониторинг оперативной обстановки и координацию хода восстановительных работ осуществляет оперативный штаб, активно взаимодействующий с подразделениями ГУ МЧС России по Челябинской области.

В подразделениях компании приведена в готовность вся высокопроходимая спецтехника, проанализирован запас материалов, необходимых для восстановления, организованы учащенные осмотры оборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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