В Магнитогорске директор расплатился с кредитом зарплатой подчиненных

Топ-менеджер магнитогорского застройщика потратил зарплату сотрудников на выплату кредита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Газэнерго», обвиняемого в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия обвиняемый в период с июня 2016 не выплатил заработную плату 26 сотрудникам строительной компании на общую сумму около 980 тысяч рублей.

Установлено, что с июня 2016 года учредителями ООО «Газэнерго» принято решение о ликвидации общества. В соответствии со статьей 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства.

Но топ-менеджер компании, желая избежать материальных затрат, «действуя из корыстной и иной личной заинтересованности», средства в сумме 5 миллионов рублей, которые ООО «Газэнерго» должно было получить за продажу имущества, и которые должны были пойти на оплату труда работников, направил на погашение кредита в банке.

Для того, чтобы деньги не поступили в кассу предприятия, магнитогорец направил письмо покупателю имущества с просьбой перечислить их на иной счет, на который налоговой инспекцией не выставлены инкассовые поручения.

Кроме того, он осуществлял имеющимися у общества достаточными для выплаты задолженности по заработной плате средствами платежи по текущим расходам предприятия, расчеты с коммерческими организациями по договорам поставок, выплачивал проценты по кредитному договору.

В настоящее время обвиняемый добровольно частично погасил задолженность по заработной плате в сумме свыше 745 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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