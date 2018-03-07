«Эканье-бэканье министра показало его полную некомпетентность»: челябинские эко-активисты оценили заявления московского чиновника

Общественники раскритиковали визит главы министерства природных ресурсов и экологии России Сергея Донского в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления, сделанные федеральным чиновником, вызвали среди экологической общественности Челябинска недоумение и разочарование.

«Никакой конкретики, одна говорильня и декларации без целей, планов, денег, ответственных. Ничего вообще ни сказал, – прокомментировал визит Сергея Донского экс-губернатор Челябинской области, один из лидеров инициативной группы «Челябинск, дыши!» Николай Сандаков. – Как собирается конкретно бороться с проблемой? Будут ли переносить или ликвидировать производства-убийцы? Какая ответственность и на кого ляжет? Ничего! Только, как попугай, повторял что-то невнятное про 2019 год, кого-то они там заставят чего-то делать, и прочие неловкие попытки хоть что-то сказать на камеры».

Сам факт отсутствия собственников предприятий-загрязнителей очень показателен: не их уровня этот полуотставной министр, отметил общественник.

«Говорят, что он в мае этого года уступит место нынешнему руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову», – поделился информацией из собственных источников г-н Сандаков.

«Приезд министра, к сожалению, оказался бутафорским, чисто предвыборным. Ничего он не решил и не изменил в лучшую сторону, скорее наоборот. Похвалил ЧЭМК, публично поддержал очень спорные проекты РМК. Подтверждается информация, что Алтушкин (РМК) и Аристов (ЧЭМК) вступили в сговор и просят всех своих потерпеть до выборов, договорившись принять меры к дискредитации гражданского протеста сразу после 18 марта. СМИ, «эксперты», «общественники» закуплены, некоторые даже раньше времени «бросились в бой», – резюмировал эко-активист.

С резкой критикой на министра природных ресурсов и экологии обрушились активисты движения «СтопГОК», выступающие против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания).

Напомним, вчера глава Минприроды Сергей Донской на вопрос о движении «СтопГОК» заявил, что «любое общественное мероприятие требует внимания, но оно должно быть, в первую очередь, конструктивным». «Мы не можем превратить территорию в пустыню, чтобы здесь было чисто, но при этом, чтобы люди не могли найти работу и возможность куда-то устроиться. Это должен быть современный, развивающийся город»,– добавил министр природных ресурсов и экологии.

«Странная какая-то логика у министра Донского: вырубка 3 тысяч гектаров защитного леса Челябинска, бесконечное рытье карьеров как раз и превращает нашу местность в пустыню, заодно исключая полностью развитие города, – отметил член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец. – Достаточно посмотреть на многострадальные Карабаш или Коркино и сравнить их с городами и местностями, где развиваются машиностроение, высокие технологии, да и сельское хозяйство».

Рядовые активисты экологического движения высказались более эмоционально. «Донской просчитался, назвав срок решения экологической проблемы в Челябинске два – три года. Если с его покровительства будет построен Томинский ГОК, эта проблема окажется бессрочной!» – заявила одна из жительниц областного центра.

«Эканье-бэканье министра показало его полную некомпетентность! Какой он, к черту, министр, если даже не владеет специальной терминологией? – прокомментировала одна из экспертов движения. – У нас в «СтопГОКе» любой гуманитарий уже способен ответить на вопросы по технологии добычи и переработки медных руд. И вообще поражает полное отсутствие элементарной логики в его рассуждениях! По мнению Донского, в случае реализации проекта переброски отходов в Коркинский разрез, удастся избежать накопления этих вредных для экологии отходов на территории самого ГОКа. А то, что они вместо этого будут накапливаться в Коркинском разрезе, его совершенно не смущает! И не смущает министра то обстоятельство, что вместо одной ямы появятся уже две ямы (которые в будущем тоже надо будет чем-то заполнять!)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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