В деле южноуральского чиновника главного управления лесами сумма взяток выросла в 15 раз

СКР обнародовал новые данные из уголовного дела, возбужденного в отношении чиновника главного управления лесами Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», руководитель Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалейское лесничество» был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за помощь в вопросах, связанных со статусом земель лесного фонда. В отношении него было возбуждено дело по факту получения взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные эпизоды получения взяток. Общая сумма взяток, полученных чиновником от коммерсанта на протяжении нескольких лет, превысила 3 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время чиновник находится в следственном изоляторе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.18

«Эканье-бэканье министра показало его полную некомпетентность»: челябинские эко-активисты оценили заявления московского чиновника. / В Копейске иномарка влетела в барак, есть пострадавшие. / Мэру Чебаркуля поставили «двойку» за работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»