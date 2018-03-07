На Таганае поймали «отшельника» в кроссовках и без продуктов

Молодой южноуралец пытался поселиться в избушке на территории национального парка.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», инспекторы службы охраны вывезли с его территории молодого человека, который собирался поселиться в избушке. Ни продуктов, ни теплой одежды у него с собой не было.

Следы человека сотрудники службы охраны «Таганая» обнаружили во время патрулирования границ парка. Вскоре догнали и самого «туриста», который успел уйти на три километра вглубь территории. Молодой человек объяснил инспекторам: идет в лес, чтобы поселиться там в избушке. «Отшельник» был одет очень легко для такого похода, на ногах – обычные кроссовки, ни продуктов, ни теплой одежды с собой нет. Разрешения на пребывание на особо охраняемой природной территории парень тоже не оформил.

«Инспекторы усадили молодого человека на снегоход и вывезли в Центральную усадьбу, – рассказал начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев. – Он сообщил свой адрес, но просил не звонить родителям. Тем не менее, мы с ними попытались связаться, а когда они не ответили, доставили «туриста» домой».

На следующий день на связь вышел отец «робинзона» и поблагодарил сотрудников национального парка за неравнодушие. Как выяснилось, 24-летний парень с особенностями развития состоит на врачебном учете. И если бы не встретивший его патруль, не известно, как завершилось бы это путешествие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.18

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