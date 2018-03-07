В Челябинской области увеличат число постов Гидрометцентра

В Челябинской области увеличат количество постов Гидрометцентра для измерения загрязнения воздуха.

Данное решение было озвучено в ходе рабочего визита в регион главы Минприроды Сергея Донского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на совещании по вопросам экологического развития Южного Урала министр природных ресурсов и экологии РФ откликнулся на предложение региональных властей расширить систему мониторинга атмосферного воздуха.

На сегодняшний день в регионе работает всего 8 стационарных и передвижных постов Гидрометцентра. Это крайне мало как для территории всего Южного Урала, так и для загибающегося от беспрерывного смога Челябинска. Для детальной и полной картины экологической обстановки в необходимо как минимум 20 таких точек.

Согласно информации о наблюдательной сети Челябинского ЦГМС, посты аэрохимического контроля, действуют лишь в областном центре и Магнитогорске. Для сравнения, радиационный воздушный контроль в регионе ведется из нескольких десятков точек, посты установлены на всей территории Челябинской области.

Прибывший в Челябинск глава Минприроды пообещал, что в скором времени областному гидрометцентру передадут высвобожденное оборудование из Курганской области.

Однако чтобы точно определить, кто и в каких масштабах травит Челябинск выбросами, этих мер окажется недостаточно. По мнению экспертов, для мониторинга необходимо задействовать газоанализаторы по линиям санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов, а также установить на каждом предприятии специальные датчиками загрязнения воздуха. Расходы на модернизацию существующей системы контроля могут достигнуть 200 миллионов рублей

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.18

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