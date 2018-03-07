Праздничный выхлоп: Южный Урал накроет трехдневным смогом

В Челябинской области в праздничные выходные будет действовать режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 8 часов 9 марта до 19 часов 11 марта отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о возникновении НМУ 1 степени опасности. В этот период синоптики ожидают в приземном слое атмосферы метеоусловия, способствующие накоплению вредных выбросов.

Примечательно, что накануне и во время визита министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, прибывшего на Южный Урал после того, как Путин назвал состояние местной экологии критическим, небо над Челябинском поражало своей кристальной чистотой. Ту же картину челябинцы могли наблюдать в ноябре 2017 года во время визита в Челябинск главы государства.

Напомним, в период особого экологического режима промышленным предприятиям предписано значительно снизить объемы выбросов, остальным – не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Во время действия НМУ экстренные службы советуют южноуральцам пить как можно больше воды, предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции.

Челябинск, Юлия Димова

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