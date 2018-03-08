В Коркино эвакуатор застрял по дороге к увязшему в снегу авто

В южноуральском муниципалитете высланный на помощь легковушке эвакуатор застрял в дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагикомичный инцидент произошел вчера, 7 марта, на дороге, ведущей к городскому кладбищу Коркино.

Супружеская пара, решившая навестить могилы родственников, не рассчитала возможностей своего автомобиля. В итоге их «Москвич» увяз в снегу. Не сумев самостоятельно вызволить легковушку из снежной ловушки, южноуральцы позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

На выручку супругам отправили эвакуатор. Однако помощи коркинцы так и не получили: как пишет «Горняцкая правда», машина застряла в снегу, не доехав до заявителей всего 150 метров. Пришлось уже водителю эвакуатора вызывать спасателей.

Южноуральцев вызволил из снежного плена расчет 37-й пожарно-спасательной части. С помощью тросса и пожарной машины, спасатели вытащили увязшие в снегу эвакуатор и «Москвич».

Челябинск, Виктор Елисеев

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