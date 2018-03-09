В Копейске взорвалась иномарка

Во дворе многоквартирного дома в Копейске взорвался легковой автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью. О ЧП горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, громкий хлопок разбудил жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Томилина. После этого высокий столб дыма и огня взвился над расположенной поблизости от контейнерной площадки иномаркой. Копейчане рассказывают, что высота огненного столба достигала крыши пятиэтажки.

Причину взрыва выясняют пожарные и полиция. Автомобиль в результате пожара практически полностью выгорел.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.03.18

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