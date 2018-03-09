За месяц на Южном Урале полиция конфисковала 90 тысяч литров паленого алкоголя

В феврале полицейские пресекли реализацию контрафактного алкоголя на 6,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия по декриминализации оборота алкогольной и табачной продукции, проходившего в течение февраля нынешнего года.

«В период проведения операции полицейскими выявлено 362 административных правонарушения, касающихся реализации алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), нарушения правил розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, а также 45 фактов нарушения реализации табачной продукции. К административной ответственности привлечено 345 лиц за правонарушения в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и 35 лиц за нарушения реализации табачной продукции. Вместе с тем сотрудники полиции выявили 60 преступлений в части реализации указанных видов продукции, по которым возбуждены уголовные дела», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из незаконного оборота изъято свыше 2 тысяч литров этилового спирта и около 90 тысяч литров готовой нелегальной алкогольной продукции. Кроме этого, в ходе проведенных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий стражами порядка изъято более 70 тысяч пачек табачной продукции.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и территориальных органов внутренних дел пресечена противоправная деятельность двух цехов по изготовлению и розливу алкогольной продукции и незамерзающей жидкости.

В период проведения мероприятий следственными подразделениями МВД в Челябинской области и регионального Следственного комитета с обвинительным заключением в суд направлено 8 уголовных дел. Общая сумма выявленного ущерба по уголовным делам и административным производствам составила более 6,5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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