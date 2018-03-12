В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске продолжают сходить с рельсов трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 8:00 в центре города, в районе цирка на улице Кирова. О случившемся челябинцы рассказали в социальных сетях.

Напомним, только за последние полтора месяца это четвертый случай схода трамвая с рельсов. Ранее аналогичный инцидент произошел на улице Цвиллинга, и дважды подобные ДТП случались на улице Новороссийская. Руководство «ЧелябГЭТ» винит в авариях некачественную работу подрядной организации, отвечавшей за содержание трамвайных путей.

За минувшую зиму случаи схода трамваев стали для горожан настолько привычны, что кое-кто из челябинцев пытается уже шутить по этому поводу. «Что же будет, когда снег таять начнет?» – задается вопросом одна из горожанок. На что получает ответ: «Рельсы вместе со снегом растают».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.18

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