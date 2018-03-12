Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Миассе

Пассажиры маршрутки пострадали в лобовом столкновении с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 12 часов 10 марта на улице 60 лет Октября.

Водитель маршрутной «Газели» не справился с управлением и частично выехал на полосу встречного движения. Здесь его поджидала ВАЗовская «девятка». В результате три человека получили повреждения различной степени тяжести.

11-летнюю пассажирку маршрутки пришлось госпитализировать. «Еще одной пассажирке автомобиля «ГАЗ-32212» и 29-летнему водителю «ВАЗ-21093» была оказана медицинская помощь», – цитирует u24.ru инспектора по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарью Луневу. От госпитализации эти два пострадавших отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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