Время лидеров. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 25 марта 2018

В четвёртую неделю марта Солнце сначала будет находиться в знаке Рыб, а 20 числа перейдёт к Овну. Меркурий всю неделю будет оставаться у Овна, но 23 марта начнёт двигаться в обратном направлении. Венера останется у Овна, а Марс в первые дни будет у Стрельца, а затем уйдёт к Козерогу.

Солнце в Рыбах способствует тайной деятельности и исследованию тайн. Кроме того, люди в этот период становятся более дружелюбными и склонными к сочувствию. Также это подходящее время для уединения и занятия делами, соответствующим личным интересам и скрытым желаниям.

При Солнце в Овне люди испытывают тягу к лидерству, а также к самостоятельности. Солнце обеспечивает их дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации.

Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. Когда Меркурий перейдёт к ретроградному движению, в действиях людей дополнительно появится хаотичность, непоследовательность, в работе будет совершаться больше ошибок.

Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию.

Марс в Стрельце расширяет сферу влияния, способствует установлению новых связей, организации совместной деятельности. Он пробуждает в людях оптимизм, стремление к прогрессу, обновлению деятельности, получению новых знаний. В это время возникают масштабные планы, хотя и без гарантии их осуществления. Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Иначе говоря, для успеха необходима тщательная подготовка.

Овен

У Овнов-мужчин в четвёртую неделю марта астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой и Марса с Меркурием и Венерой. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Марсом, Урана с Луной, Венеры с Нептуном, а также соединение Сатурна с Ураном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный. Только в промежуток 20 – 21 марта Овны смогут достичь кратковременного успеха, совершить разовую сделку, реализовать некую идею. С 22 марта на них начнёт воздействовать соединение Урана с Сатурном, которое препятствует изменениям в работе, продвижению в делах, осуществлению новых планов. Поэтому до конца марта ничего важного лучше не начинать. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью благоприятен. Только в начале недели, 19 марта, рекомендуется ещё раз оценить реалистичной своих планов, прежде чем переходить к их осуществлению. Можно также перенести начало работы на следующий день. Кроме того, 27 марта – неподходящий день для деловых визитов и посещения официальных органов. Также в этот день Овны могут не получить ожидаемую прибыль или иную выгоду. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется в основном негативно: по прогнозу, благоприятными для работы будут только 21 – 22 и 25 марта. Важные дела лучше перенести на последнюю неделю месяца. Прогноз по финансам положительный, хотя 21 и 27 марта лучше воздержаться от крупных трат. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме 19 марта.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Венеры, Марса и Меркурия в этот период будут способствовать их деловой активности и контактам с окружающими, участию в общественных мероприятиях, использованию творческих способностей. Следует остерегаться импульсивных решений. Период подходит для совместной с партнёрами разработки планов и начала нового проекта. Прогноз по основной деятельности преимущественно негативный. Только в промежуток 20 – 21 марта Овны могут достичь некоторого успеха, а затем до конца месяца соединение Сатурна с Ураном будет создавать помехи при попытке продвинуться в работе, реализовать прогрессивные идеи, обновить профессиональную сферу. Неделя не подходит для принятия ответственных решений, начала долгосрочного проекта. Все важные дела лучше перенести на другой месяц. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный до 22 марта и отрицательный с 22 по 25 марта. В указанный промежуток на Овнов будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Юпитером, провоцируя их на принятие поспешных решений и занятие бесперспективными делами. Не рекомендуется в этот момент браться за осуществление долгосрочных проектов, заключать договоры, принимать ответственные финансовых решения, отправляться в командировку. Всё это лучше перенести на последнюю неделю месяца. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими, за исключением 19 марта, положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на промежуток 19 – 22 марта оцениваются положительно, а на остальные дни негативно. Материальное положение 19 марта характеризуется как неудовлетворительное, а в остальные дни как благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой, Венеры с Сатурном, Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном и Нептуном, а также 19 марта негативно проявит себя соединение Солнца с Марсом. В первый день недели у Тельцов будет избыток энергии, и они, поэтому, могут действовать необдуманно, переоценивая свои возможности. Рекомендуется проявить сдержанность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, но 19 марта и в выходные 24 – 25 марта нежелательна настойчивость в достижении цели. Период благоприятен для укрепления своих профессиональных позиций, стабилизации деловой сферы, решения организационных и хозяйственных вопросов, выполнения текущей работы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. 19 марта и в выходные нежелательно проявлять решительность и приниматься за срочную работу. Остальные дни подходят для активного взаимодействия с партнёрами и окружающими, использования своих творческих способностей, фантазии, проведения массовых мероприятий, выступлений, ведения переговоров. Кроме того, в этот период можно успешно сотрудничать с официальными органами, юридическими организациями. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 19 и 22 марта. В первом случае есть опасность поспешного принятия неправильного решения, а во втором, под влиянием Нептуна, Тельцы примут желаемое за действительное. В обоих случаях важные вопросы лучше отложить. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме 19 марта характеризуются как благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением 22 марта. Материальное положение благополучное, кроме 19 и 24 марта.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Здесь, за исключением 19 марта, прогноз полностью положительный. Гармоничные аспекты Сатурна с Меркурием и Венерой будут способствовать выполнению текущей работы, укреплению профессиональной позиции, организационным, административным изменениям, решению хозяйственных вопросов. В пятницу начнёт действовать гармоничный аспект Сатурна с Солнцем (и продолжит до конца месяца), который создаст условия для значительного прогресса в делах, улучшит отношения Тельцов с коллективом и руководством, поможет заложить фундамент будущих успехов. Таким образом, наиболее подходящее время для решения важных вопросов и продвижения в работе наступит с пятницы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, но 19 марта Тельцы могут принять необдуманное решение (рекомендуется не торопиться), а в выходные, 24 – 25 марта, у них могут появиться дополнительные обязанности или возникнет необходимость в сверхурочной работе. В выходные не рекомендуется проявлять инициативу и энтузиазм. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном неблагоприятный. Уран и Нептун с Венерой будут направлять усилия Тельцов на второстепенные, несущественные дела или вообще отвлекать от работы посторонними помехами. Могут быть проблемы с партнёрами из-за взаимного непонимания при обсуждении совместной деятельности. Период не подходит для командировки. Важную работу лучше перенести на последнюю неделю месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряженные (кроме выходных). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неустойчивое: затруднения ожидаются 19 и 22 марта.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Сатурном, Венеры с Меркурием, Солнца с Луной. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Венеры с Плутоном, Нептуном и Ураном, Юпитера с Марсом и Солнцем, а также соединения Плутона с Ураном и Нептуном. Гороскоп положительно характеризует сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность Близнецов. Гармоничный Меркурий активизирует интеллектуальные и коммуникативные способности в этот период, у Близнецов могут возникнуть оригинальные продуктивные идеи, и они сумеют их реализовать, период подходит для работы со сложной информацией, разработки проектов, исследований, а также для обращения в официальные органы, юридические организации. В сфере финансов аспект Плутона с Ураном проявит себя положительно, на этой неделе Близнецы могут достичь значительных успехов, но в воскресенье не рекомендуется рисковать. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно негативный. Гороскоп положительно характеризует только промежуток 20 – 21 марта, а в целом обстоятельства будут складываться не в пользу Близнецов. Рекомендуется снизить деловую активность и перенести реализацию планов на последнюю неделю месяца. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью негативно. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, командировок, дальних поездок, заключения договоров. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в течение всей недели неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин полностью благоприятный прогноз для финансовой деятельности. Возможно поступление значительных денежных сумм, получение финансовой поддержки, большие положительные изменения в финансовой сфере, удачное инвестирование. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением 19 марта, тоже оценивается как успешное. В начале недели, под негативным влиянием Солнца и Меркурия, ухудшатся интеллектуальные способности Близнецов и, кроме того, обстоятельства сложатся неблагоприятным для них образом. День не подходит для принятия ответственных решений и серьёзных действий. В остальные дни, наоборот, ближние планеты будут всячески способствовать успешной реализации задач, установлению новых плодотворных контактов, заключению договоров, взаимодействию с коллегами. Тем не менее, наиболее важные планы, а также взаимодействие с официальными органами и юридическими организациями лучше перенести на последнюю неделю марта. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. Основную работу лучше перенести на конец месяца, а взаимодействие с партнёрами – на более отдалённое время. Неделя не подходит для расширения сферы деловых интересов, начала новых проектов, проявления инициативы, принятия на себя лидерских функций. При этом гороскоп положительно оценивает профессиональные позиции Близнецов и перспективы карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение, кроме 19 марта, благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой и Марсом, Венеры с Марсом, Солнца с Сатурном. Негативно повлияют на Раков напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием, Марса с Солнцем, Нептуна с Меркурием и Венерой. Гороскоп остаётся преимущественно неблагоприятным. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на весь период он положительный. Аспекты Венеры указывают на возможность поступления денежных средств в виде прибыли или инвестиций, финансовую поддержку или поддержку руководства в финансовой сфере, возможно успешное решение каких-то вопросов, оставшихся от прошлых периодов, а также некое обновление деятельности. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный на середину недели, 21 – 24 марта, и негативный на начало периода и выходные. Возможна разовая успешная сделка. Серьёзную работу лучше перенести на следующую неделю. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей полностью негативный. Напряжённый аспект Сатурна по-прежнему создаёт препятствия для развития и обновления. Меркурий будет противодействовать контактам с партнёрами, а также затруднит интеллектуальную деятельность Раков, кроме того, возможно получение недостоверной информации. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением 19 и 21 марта. Материальное положение тоже 19 и 21 марта неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Раков-женщин гороскоп преимущественно благоприятный. Только в начале недели, 19 марта, напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием и Венерой создадут неподходящие для работы условия, в которых Раки могут принять неверное решение из-за ложной информации, переоценки своих возможностей или спешки. Соответственно, рассматривать важные вопросы в этот день не рекомендуется. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, за исключением 19 марта, положительный. Гармоничные аспекты Марса и Солнца обеспечат Раков достаточным количеством энергии и сформируют благоприятные условия для продвижения в делах, проявления личной активности, использования своих деловых качеств и творческих способностей, эффективного взаимодействия с руководством. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами также позитивный, за исключением 19 марта. Всю неделю Раки будут находиться под воздействием гармоничных аспектов Урана и Юпитера, что обеспечит им условия для успешного продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, реализации своих идей, планов. В этот период возможны неожиданные благоприятные события, новые полезные знакомства, удачное использование старых дружеских связей, а также успешное участие в массовых мероприятиях. Гороскоп даёт положительный прогноз по командировке, дальней поездке. Финансовая деятельность характеризуется как полностью благополучная. Можно ожидать финансовой поддержки, поступления денежных средств в виде прибыли или инвестиций. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Луной, Венеры с Сатурном и Солнцем, Нептуна с Ураном. Негативно повлияют на Львов напряжённые аспекты Венеры с Ураном и Нептуном, Меркурия с Нептуном. Гороскоп преимущественно неблагоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Возможны только незначительные кратковременные успехи. Аспект Меркурия с Нептуном снизит интеллектуальные способности Львов, создаст путаницу в делах, будет нацеливать Львов на выполнение второстепенных или нереалистичных задач. Возможно также получение искажённой или неприятной информации. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации, ведения сложных переговоров, исследований, разработки документации, планов. Прогноз по командировке, дальней поездке тоже неблагоприятен. Не рекомендуется действовать самостоятельно, проявлять инициативу, лидерские качества. Гороскоп даёт положительную оценку коллективной деятельности Львов. Также благоприятна перспектива продвижения в карьере. Гороскоп даёт положительный прогноз по решению финансовых вопросов. На Львов продолжит влиять гармоничный аспект Сатурна с Венерой, создающий благоприятные условия для стабилизации финансовой сферы, укрепления финансовой дисциплины, устранения недостатков в работе. Кроме того, он способствует появлению новых перспектив, поиску финансовой поддержки с использованием для этого старых связей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение тоже благополучное.

У Львов-женщин в профессиональном плане гороскоп преимущественно неблагоприятный. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается как неудачное. Напряжённый аспект Урана с Венерой указывает на трудности в отношениях с окружающими, а аспекты Нептуна с Венерой и Меркурием говорят об ухудшении интеллектуальных способностей Львов, а также о проблемах при общении с коллегами и партнёрами. Возможно несоответствие внутреннего настроя и существующего положения дел, потеря ориентиров, неразбериха в делах, избыточные эмоциональные реакции на происходящее. Неделя не подходит для обсуждения важных вопросов, принятия ответственных решений, начала крупных проектов, расширения сферы деловых интересов. Нежелательны командировки, дальние поездки. Не рекомендуется проявлять инициативу, а также настаивать на своём мнении или пытаться преодолеть неблагоприятные обстоятельства упорством. Гороскоп даёт положительный прогноз только для коллективной работы. За исключением 19 марта, положительно оценивается финансовая деятельность Львов. Под влиянием гармоничного Солнца, Львы могут получить поддержку в этой сфере от руководства или влиятельных лиц. Кроме того, 20 марта возможна, видимо, деловая встреча, разговор, в результате чего, 21 числа Львы получат некую выгоду или появится новая финансовая перспектива. Позитивное влияние Урана указывает на удачный ход событий в интересах Львов, но при этом Львы не должны форсировать эти события: всё должно происходить как бы само собой. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, но 19 марта могут возникнуть кратковременные трудности. Не рекомендуется принимать импульсивное решение о расходах, покупке чего-либо.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном и Венеры с Меркурием. Негативное влияние на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, Солнца с Марсом и Венеры с Нептуном. Гороскоп даёт негативный прогноз по основной профессиональной деятельности. Период не подходит для обновления производства, решения организационных, административных задач, расширения сферы деловых интересов, смены направления деятельности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже отрицательный. Напряжённый аспект Меркурия указывает на снижение интеллектуальных способностей Дев, а также на проблемы с коммуникацией. Возможны препятствия в контактах с нужными людьми и получении необходимой информации. Неделя не подходит для сложной умственной работы, проектирования, исследований, ведения переговоров. Девы могут получить неприятное известие, либо в работе возникнут задержки при обмене информацией, срыв встречи, технические проблемы со связью. Кроме того, ожидаются трудности при обращении к официальным инстанциям, в юридические организации. Решение финансовых вопросов лучше перенести на следующую неделю, поскольку до выходных ситуация для этой работы будет неблагоприятной. Гороскоп положительно характеризует взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, с перспективой улучшения на следующей неделе. Положительно оценивается перспектива командировки, дальней поездки. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, кроме пятницы и выходных. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами на середину недели, промежуток 20 – 22 марта. Начало и конец недели не подходят для начала новой деятельности, принятия важных решений. В начале периода возможно вмешательство в их деятельность внешних неблагоприятных факторов, а также не исключается конфликт с коллегами или партнёрами. В конце недели Девы, видимо, обнаружат некое более выгодное занятие, и это отвлечёт их внимание от работы. Но также возможно, что некие события объективного характера просто перекроют им все пути к продвижению в их работе. В этом случае попытки преодолеть препятствия могут привести к значительным неприятностям для Дев. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами можно считать положительным, хотя на этой неделе и ожидаются некоторые трудности. 20 – 21 марта не рекомендуется отправляться в командировку, также в этот промежуток нежелательно принимать окончательное решение или давать твёрдое обещание. При общении с влиятельными людьми следует проявить осторожность, чтобы не потерять контакт, разрушить отношения. Финансовыми вопросами на этой неделе лучше не заниматься: гороскоп показывает, что здесь ожидается много проблем. Решение всех этих вопросов желательно передоверить коллегам. Гороскоп даёт положительный прогноз, как по одиночной, так и по коллективной деятельности. В середине недели возможно успешное проявление инициативы, лидерских качеств. В этом случае Девы укрепят своё профессиональное положение и, возможно, продвинутся в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением пятницы и выходных. Материальное положение на всю неделю неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, а также напряжённых аспектов Солнца с Юпитером, Венеры с Ураном и Нептуном, Меркурия с Нептуном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный, хотя прогноз на начало недели, 19 марта, отрицательный. Из-за негативного влияния аспектов Венеры в этот день нежелательно начинать новый проект, заниматься обновлением производства, административными, организационными преобразованиями, заключать договор, принимать окончательное решение, давать обещание. Прогноз по выполнению основной работы, за исключением 19 марта, положительный. Период подходит для выполнения текущей работы, заключения разовых сделок, укреплению отношений в коллективе, но непригоден для самостоятельных действий, расширения сферы деловых интересов, начала долгосрочной деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Гармоничный Нептун поможет Весам использовать в работе творческие способности, расширить деловые контакты, увидеть новые возможности и перспективы. Период подходит для участия в массовых мероприятиях, ведении переговоров, обсуждении планов. Аспект Урана указывает на благоприятный для Весов ход событий и возможность положительных изменений. Прогноз по решению финансовых вопросов благоприятный, но Весы должны контролировать свою эмоциональную сферу. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно, и не рекомендуется. Перспективы в этом направлении ненадёжны. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Для выполнения основной работы подходит весь период, за исключением 19 марта, когда напряжённые аспекты Венеры с Нептуном и Ураном будут провоцировать Весы на принятие непродуманных решений, создавать неразбериху, путаницу в работе, мешать совместным действиям с коллегами. В остальные дни гармоничные аспекты Меркурия, Урана и Нептуна будут способствовать интеллектуальной и творческой деятельности Весов, ведению переговоров, заключению договоров и соглашений, а также обновлению производства и смене направления работы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, не считая 19 марта. По гороскопу, это наиболее перспективное направление деятельности в марте. Период подходит для заключения долгосрочного контракта, сложной интеллектуальной деятельности, разработки проектов, исследований, обработки информации. Гармоничный Уран расширит творческие границы Весов, усилит интуицию, поможет увидеть неочевидные решения, ходы. Возможно внезапное открытие перспективы или благоприятное стечение обстоятельств, которое поможет существенно продвинуться в работе. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, но особенно важные дела можно перенести на следующую неделю, когда ситуация станет ещё лучше. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на этой неделе нежелательно, так как прогноз исключительно негативный. Также на всю неделю рекомендуется только коллективная деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением понедельника, 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Луны с Венерой и Меркурием, Венеры с Марсом, Юпитера с Ураном. Негативное влияние на Скорпионов окажут напряжённые аспекты Венеры с Нептуном и Ураном. Кроме того, определённые трудности будет создавать соединение Плутона с Нептуном. В основной работе негативное влияние планет проявится в первой половине недели, в промежуток 19 – 21 марта. В этот момент в работе может возникнуть некоторая неопределённость из-за воздействия внешних факторов, поэтому нежелательно принимать окончательное решение, что-либо обещать, а также расходовать деньги или другие ресурсы, не имея твёрдых гарантий результата. Вторая половина недели подходит для выполнения текущей работы, укрепления отношений в коллективе, административных, организационных преобразований, решения хозяйственных задач. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный. Гармоничный аспект Юпитера поможет Скорпионам наладить продуктивные отношения, заключить выгодный договор, освоить новое направление деятельности, использовать удачное стечение обстоятельств. Период подходит для расширения сферы деловых интересов, увеличения количества деловых контактов, значительного продвижения в работе. Также положительно оценивается взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Благоприятное время для командировки, дальней поездки, установления новых связей, заключения долгосрочного договора. Возможен неожиданный успех, удача. Для успешного решения финансовых вопросов не подходят 20 марта и выходные, 24 – 25 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин сохраняется негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Из-за продолжающегося воздействия напряжённого аспекта Юпитера с Марсом, Скорпионам не рекомендуется предпринимать ответственные шаги в своей работе. Вероятно, они движутся в неверном направлении, но не замечают этого. Если в этот период возникают споры с коллегами или руководством, то необходимо ещё раз проверить свои действия и реалистичность планов. Скорей всего, Скорпионы в этих конфликтах неправы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже отрицательный. Судя по гороскопу, Скорпионы будут сталкиваться с множеством мелких неприятностей, помех или испытают на себе воздействие крупных внешних факторов. Период не подходит для начала большого ответственного проекта. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как в целом успешное, с неплохой перспективой. Только в выходные, 24 – 25 марта, не рекомендуется заниматься делами и принимать важное решение или начинать новое дело. Прогноз по финансам тоже благоприятный. 22 марта следует уделить больше внимания работе. День не подходит для поиска финансовой поддержки. Кроме того, возможен обман при совместных действиях с партнёрами. Одиночная, самостоятельная деятельность Скорпионов на весь период оценивается негативно, а коллективная работа – положительно. Неделя не подходит для проявления инициативы и лидерских качеств. В то же время прогноз по продвижению в карьере положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Луной и Венеры с Меркурием, а также напряжённого аспекта Венеры с Сатурном. Кроме того, отрицательную роль будут играть соединения Сатурна с Плутоном и Ураном. По этой причине гороскоп даёт негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Аспекты Сатурна указывают на невозможность продвижения в делах, а также любых существенных изменений в работе. Внешние обстоятельства, события будут складываться не в пользу Стрельцов, поэтому не рекомендуется отправляться в командировку, дальнюю поездку, начинать новый проект, менять работу, направление деятельности. Кроме того, Стрельцы в этот период могут принять на себя обязанности, которые потребуют от них большого напряжения сил, и с которыми они не сумеют справиться. Рекомендуется тщательно оценить свои возможности, прежде чем браться за новую работу. Решение финансовых вопросов лучше отложить до более подходящих времён. Прогноз по выполнению основной работы на первую половину недели, 19 – 21 марта, негативный, а на остальные дни положительный. Первая половина недели непригодна для проявления инициативы и принятия на себя лидерских функций. Вообще, коллективная деятельность на этой неделе противопоказана. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, за исключением 19 марта, благоприятный. Наибольших успехов в этом направлении, судя по гороскопу, Стрельцы достигнут в конце недели, 23 – 24 марта. В этот промежуток возможно везенье, удачное стечение обстоятельств, своевременно оказанная помощь. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 19 марта.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнерами. В эту неделю на них будут негативно воздействовать соединения Сатурна с Меркурием, Венерой и Ураном. По гороскопу, это период интенсивной интеллектуальной деятельности, которая даст минимальный результат или вообще окажется бесполезной. Возможно, имеется в виду ведение долгих сложных переговоров с партнёрами, которые ни к чему не приведут. С другой стороны, такой результат может дать положительные последствия для будущего (но обнаружится это значительно поздней). В этот период Стрельцам рекомендуется ограничить свою деловую активность, а также не пытаться помогать решать чужие проблемы. Кроме того, гороскоп указывает на желательность одиночной деятельности и избегание коллективной работы. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный. Здесь только в воскресенье рекомендуется не предпринимать ничего важного, а в остальные дни гармоничный аспект Урана с Солнцем создаст благоприятные условия для продвижения в делах. В этот период Стрельцам в работе понадобятся их творческие способности. Возможен разумный риск. Положительно оценивается перспектива командировки, дальней поездки. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже благоприятный. Особое внимание следует проявить 22 марта и, кроме того, не рекомендуются расходы (или подписание финансовых документов) в воскресенье. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом и Венерой, Нептуна, а также напряжённых аспектов Солнца с Меркурием, Венеры с Луной и Нептуном, Урана с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Прогноз по выполнению основной работы положительный, но 19 марта и в субботу, 24 марта, ожидаются кратковременные трудности. В первом случае Козерогам следует отложить принятие важного решения, а во втором не заниматься сложной интеллектуальной деятельностью, не участвовать в обсуждении спорных планов, не подписывать никаких документов. Неделя благоприятна для выполнения текущей работы, разовых сделок, решения профессиональных проблем с руководством, административных, организационных изменений. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: неблагоприятными будут 19 и 24 марта, а на остальное время прогнозируется успешная текущая деятельность. Также это подходящее время для обращения в официальные инстанции, юридические организации. Взаимодействие с местными партнёрами Козерогам лучше налаживать самостоятельно, возможно, действуя на опережение. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже будет успешным, хотя и здесь гороскоп предупреждает об осторожности в действиях 19 марта. Прогноз по командировке, дальней поездке положительный, но в воскресенье, 25 марта, могут быть неприятности из-за легкомысленного поведения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением 19 марта.

У Козерогов-женщин неделя преимущественно неудачная. Полностью благоприятен только прогноз по финансовой деятельности. В гороскопе преобладает влияние напряжённых аспектов Солнца и ближних планет, поэтому в течение всего периода в текущей работе Козероги будут сталкиваться с разнообразными трудностями. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный. Отдельные успехи возможны 20 и 22 марта, но в целом активность и предприимчивость Козерогов на этой недели окажется бесполезной или даже создаст дополнительные трудности. Возможно, их бурная деятельность приведёт к конфликтам с коллегами. Козероги будут склонны концентрироваться на ненужных деталях, что окружающими будет восприниматься как мелочность и придирчивость по отношению к ним. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется отрицательно, и не рекомендуется. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Меркурий будет создавать трудности в контактах, между партнёрами возможны недоразумения, взаимное непонимание, также в этот период повышена вероятность поломок оборудования, средств связи, транспорта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже в основном негативный. Напряжённый аспект Сатурна указывает на возникновение помех в случае попыток расширения сферы деловых интересов или начала новой деятельности. Прогноз по коллективной работе преимущественно отрицательный, а по одиночной – положительный, за исключением 19 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничного аспекта Юпитера с Венерой и напряжённых аспектов Солнца с Марсом и Юпитером, Марса с Юпитером и Венеры с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Положительно оценивается только сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением 19 марта, когда Водолеи могут проявить избыточную настойчивость, переходящую в агрессивность. День не подходит для ведения переговоров, обсуждения важных вопросов. В остальные дни ситуация, наоборот, будет способствовать продвижению в работе, расширению сферы деловых интересов, установлению новых контактов, заключению договоров, в том числе, долгосрочных. Возможно также успешное участие в массовых мероприятиях. Положительно оцениваются перспективы обращения в официальные органы, юридические организации. Прогноз по выполнению основной работы негативный. В течение недели Водолеи будут находиться под влиянием противоречивых аспектов Юпитера и Сатурна, причём, подогреваться негативной энергией Марса. Они будут тратить слишком много сил на преодоление препятствий, скорей всего, безуспешно. Рекомендуется проявлять сдержанность. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный. Всю деятельность лучше до конца месяца заморозить, и ничего нового не начинать. Поездки следует отложить, так как ожидаются неприятности – и в дороге, и при контактах с партнёрами. Финансовая деятельность тоже характеризуется негативно, никакие серьёзные операции проводить не рекомендуется. Гороскоп на всю неделю рекомендует исключительно коллективную работу без проявления инициативы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 19 марта. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются отрицательно. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп в профессиональном плане неблагоприятный. Напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Марсом, и Венеры с Сатурном создадут непригодную обстановку для работы. Водолеи могут пытаться преодолеть обстоятельства упорством, но внешние факторы окажутся сильней. Поэтому рекомендуется не расходовать ресурсы без твёрдой уверенности в положительном результате. Соответственно, прогноз по выполнению основной работы отрицательный. Водолеи могут достичь разовых успехов 21 и 22 марта, но это не следует воспринимать как окончание неудачного периода. Лучше до конца месяца ничего важного не планировать. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже полностью негативный. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, заключения договоров. Если Водолеи уже выполняют какой-то совместный проект или имеют другие деловые отношения с далёкими партнёрами, то в этот период вся работа может закончиться крахом. Поэтому, если есть возможность, лучше эту деятельность заморозить как минимум до конца марта. Прогноз по финансам также отрицательный. Кроме того, в связи со всем перечисленным гороскоп негативно оценивает одиночную, коллективную деятельность, а также перспективы карьерного роста. Единственная позитивная оценка относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, у которого к тому же хорошие перспективы на весь март. Гармоничный Меркурий указывает на продуктивные деловые отношения, а Плутон и Юпитер – на возможности продвижения в новом направлении. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Солнцем, Солнца с Сатурном и Юпитером, а также напряжённых аспектов Нептуна с Меркурием и Венерой, Марса с Венерой и Луной, Солнца с Луной. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. В прогнозе по основной деятельности подходящими для работы оказываются только 20 – 21 марта, а в остальные дни на первый план выйдет несоответствие цели и имеющихся средств. Также в этот период ожидается негативное влияние внешних факторов и разногласия внутри коллектива. Рекомендуется отказаться от значительной деловой активности, обсуждения острых вопросов – лучше к этому вернуться на следующей неделе. В сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже ожидается много помех. Вероятно, Рыбы будут ставить перед собой нереалистичные задачи или предлагать партнёрам неприемлемые условия. Кроме того, Рыбы могут захотеть помочь коллегам в решении какого-то вопроса, но, как показывает гороскоп, делать этого не следует: станет только хуже. Вообще, активную деятельность лучше отложить. Прогноз по финансам преимущественно негативный. Положительно оценивается только понедельник, 19 марта, пятница и выходные, промежуток 23 – 25 марта. На всю неделю гороскоп рекомендует коллективную работу, одиночная деятельность характеризуется как неудачная. В промежуток 21 – 23 марта возникнут благоприятные условия для укрепления своего авторитета, возможно, продвижения в карьере. Хотя этот эпизод скорей всего будет не очень ярким, но в будущем его роль окажется существенной. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений тоже преимущественно неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное, за исключением выходных.

У Рыб-женщин прогноз в профессиональном плане тоже неблагоприятный. Напряжённые аспекты Нептуна с ближними планетами, а также Луны с Солнцем создадут многочисленные помехи организационного характера. Вероятны проблемы в коллективе, конфликты с руководством либо вмешательство обстоятельств непреодолимой силы – например, поломки, аварии, выхода из строя оборудования, коммуникаций и т.п. Также помехой могут стать некие внешние масштабные события. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью негативный. Под влиянием Марса, Рыбы могут попытаться улучшить ситуацию настойчивостью, приложением дополнительных сил к работе, но, судя по гороскопу, успеха они не достигнут. Вместо этого, рекомендуется переждать неблагоприятный момент. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами Рыбы могут достичь только кратковременного успеха 21 и 22 марта. Пытаться развивать этот успех тоже нежелательно. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется негативно на первую половину недели, 19 – 21 марта. После этого ситуация немного улучшится, но всё равно для серьёзной работы период не подходит. Относительно успешной будет текущая деятельность. Обращаться в официальные органы и юридические организации нежелательно. На весь период гороскоп отрицательно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Рыб, поэтому рекомендуется действовать на втором плане, не проявляя инициативы и не претендуя на лидерство. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 18.03.18

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