Магнитогорец «обул» земляков на 200 тысяч рублей, пообещав скидки на технику

Житель Челябинской области устроил землякам «аттракцион неслыханной щедрости» с предоплатой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, магнитогорские полицейские задержали местного жителя по подозрению в совершении мошеннических действий.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску обратился 29-летний местный житель, сообщив, что стал жертвой мошенничества.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Орджоникидзевский» по подозрению в совершении преступления задержали несудимого, имеющего постоянное место работы местного жителя, 1994 года рождения. Как установили полицейские, злоумышленник опубликовал в сети Интернет информацию, что он имеет возможность реализовать бытовую технику с предоставлением скидок. В дальнейшем, договариваясь с покупателем, молодой человек просил перевести деньги за товар на его банковскую карту. Однако вожделенного приобретения внесшие предоплату покупатели так и не получали. Общий ущерб составил около 195 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Орджоникидзевский» следственного управления УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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