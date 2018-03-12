Кошмарт: на Южном Урале похолодает до -35 градусов

В Челябинской области ожидаются резкие скачки дневных и ночных температур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крепкие морозы установятся в регионе уже ближайшей ночью. Столбики термометров в низинах опустятся до -30, -35 градусов. На остальных территориях, по данным Челябинского гидрометцентра, похолодает до -24, -29. К примеру, в областном центре ожидается до -28.

Во вторник, 13 марта, будет значительно теплее: по области -5, -10 градусов, в низинах -10, -15.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, утром – местами туманы, слабая изморозь.

Однако уже следующей ночью Южный Урал снова скуют морозы: на большей части территории ожидается -17, -22 градуса, при прояснении до -27.

Начиная с четверга, днем в регионе установятся положительные температуры, 15 марта ожидается максимум +1 градус.

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Напомним, маловетреная погода, пришедшая на смену штормовому ветру в минувшие выходные, лишь усилила сгустившийся над Челябинском ядовитый смог. Режим НМУ 1 степени опасности продлится в областном центре, как минимум, до 19 часов 13 марта.

Челябинск, Юлия Димова

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