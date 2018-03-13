В школах Троицка отменили занятия первой смены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром столбики термометров в городе показывали минус 26,7 градуса. «В связи с низкой температурой окружающего воздуха занятия в школах первой смены с 1 по 7 класс включительно отменяются», – сообщили в МКУ « Гражданская защита города Троицка».

Напомним, в ближайшие дни в Челябинской области ожидаются резкие скачки дневных и ночных температур.

Например, минувшей ночью в низинах было до минус -35 градусов. На остальных территориях, по данным Челябинского гидрометцентра, похолодало до минус 24 – минус 29.

Сегодня днем будет значительно теплее: по области -5, -10 градусов, в низинах -10, -15.

Однако в ночь на среду Южный Урал снова скуют морозы: при прояснении до минус 27.

Начиная с четверга, днем в регионе установятся положительные температуры,

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 13.03.18

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