Челябинцам пообещали выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

Муниципальные перевозчики направили властям Челябинска предложения по организации выделенных полос для общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение прозвучало в ходе традиционного аппаратного совещания с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева.

По мнению руководства ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «ЧелябГЭТ», одной из причин того, что муниципальные автобусы и троллейбусы не выдерживают график движения, являются автомобильные пробки, в которых подвижной состав муниципальных перевозчиков вынужден стоять, что называется, на общих основаниях. Причем транспортники насчитали целых 22 проблемных участка, движение на которых нуждается в специальной помощи.

Выходом из сложившейся ситуации станет организация выделенных полос для общественного транспорта. Разговоры об этом идут не первый год, но на сей раз руководство муниципальных перевозчиков направило на имя заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимира Алейникова письменное предложение. Такая мера поможет сократить время ожидания до 10 минут максимум, уверяют транспортники.

В качестве экспериментального участка муниципалы предлагают выделенную полосу на улицах Труда и Энгельса от Северо-Крымской до проспекта Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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