Власти не торопятся отменять карантин в южноуральских больницах

Несмотря на улучшение ситуации по респираторным заболеваниям, в Челябинской области сохранили карантин в больницах и соцучреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая.

На 10-й (праздничной) неделе уровень заболеваемости значительно снизился. Зарегистрировано 21 тысяча 688 случаев ОРВИ, показатель составил 65,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 36% по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже порогового на 31%.

Снижение заболеваемости отмечено во всех муниципальных образованиях области. В Челябинске за 10-ю неделю зарегистрировано 11 тысяч 79 случаев ОРВИ, показатель составил 92,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 13% и уровня эпидпорога на 15%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Вместе с тем, сохраняется проведение карантинных мероприятий и задействованы комплексные планы по борьбе с гриппом в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях.

Напомним, в целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Южного Урала, с 6 марта постановлением главного государственного санитарного врача по Челябинской области введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и организациях системы социальной защиты населения Челябинской области. Несмотря на улучшение ситуации, карантин продолжает действовать.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 12 марта приостановлен учебный процесс в 30 классах в 12 школах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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