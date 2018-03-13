Детский ад: в детсаду Челябинска ребенка заставляли есть рвоту

В одном из детских садов Ленинского района Челябинска ребенка накормили рвотой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , родители воспитанников обратились в прокуратуру с жалобами на действия персонала дошкольного учреждения. В заявлении одной из женщин указано: ребенка вырвало в тарелку с супом, а воспитатель, вместо того, чтобы убрать эту тарелку и отвести воспитанника к медику, начала кормить его рвотой.

Дочь заявительницы сидела рядом с этим малышом, и с тех пор не может нормально питаться: в детском саду ей становится плохо от вида еды, у девочки начались проблемы с желудком, написала женщина в заявлении.

В другом заявлении 11 родителей воспитанников этой же группы обвиняют воспитателя в неправомерных денежных сборах: средства воспитатель тратит на неопределенные нужды, отчетов об их расходовании не предоставляет.

«По данным заявлениям прокуратура Ленинского района Челябинска проводит проверку изложенных фактов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует РИА «Новости» официального представителя надзорного ведомства Наталью Мамаеву.

Кстати, по данным СМИ, в этом же детском саду родители воспитанников другой группы заявили, что воспитатель оскорбляет детей, запирает их за провинности, закрывая в темной комнате или заставляя мыть полы. Руководство детсада и сама воспитатель подобные факты категорически отрицают.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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