Более 150 тысяч челябинцев планируют покинуть город в ближайшее время

Челябинск вошел в пятерку российских городов, население которых наиболее склонно сменить место жительства в ближайшие 2 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в рамках проекта «Качество жизни в городах России» Финансовый университет при Правительстве РФ оценил готовность населения крупных и средних городов к миграции – отъезду на новое постоянное место жительства. Исследование проводилось методом телефонного опроса населения крупных и средних российских городов в конце 2017 – начале 2018 годов.

«Мотивом к миграции в первую очередь является стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также возможностей для создания собственного бизнеса, – отмечают авторы исследования. – Этот показатель важен в силу того, что высокий уровень готовности к миграции свидетельствует о низком качестве жизни в городе. И, соответственно, наоборот: нежелание уезжать из своего города говорит о высокой комфортности среды существования для его жителей. Таким образом, готовность к миграции – важнейший показатель качества жизни в городах России».

Самым некомфортным городом России с этой точки зрения стала Махачкала, где к переезду готов каждый пятый житель. Примерно такая же картина отмечена в Тольятти. На третьем месте расположился Омск – сменить место жительства в ближайшие время собираются 17% горожан. На четвертом месте Томск. Уехать в другие края в течение 2 лет собираются 13% населения Челябинска, Перми, Новокузнецка и Барнаула. Но, поскольку число планирующих отъезд в Челябинске в количественном выражении гораздо больше, чем в других 4 городах, авторы исследования поставили его на 5 место списка, расположив других 13%-ников ниже. В целом, покинуть Челябинск южноуральскую столицу до 2020 года собираются более 150 тысяч человек.

Отметим, что основными причинами для возможного переезда большинство челябинцев называют плохую экологию и неблагоприятные условия для развития бизнеса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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