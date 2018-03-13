Южноуральцы оставили соседей без газа

Жители Челябинской области оставили подъезд многоквартирного дома без газоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», в аварийно-диспетчерскую службу компании в Карталах поступило сообщение об отсутствии газоснабжения в пятиэтажном доме по улице Стройплощадка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники газовой службы обнаружили, что в одной из квартир дома жильцы самостоятельно производили замену проточного газового водонагревателя без привлечения специализированной организации. В результате они перепутали подводящие трубы, и внутриподъездный газопровод заполнился водой. Без газоснабжения остались 20 квартир.

После проведения необходимых мероприятий по очистке газопровода, газоснабжение было восстановлено, за исключением квартиры виновника, которому придется возместить газораспределительной организации затраты на аварийные работы. Выяснилось также, что у собственницы этой квартиры отсутствует договор технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

«Все работы по монтажу и установке отопительных котлов, водонагревательных колонок должны производиться только специалистами газовой компании. Категорически запрещено самовольное переустройство газового оборудования. Соблюдение требований газовой безопасности позволит избежать аварий и происшествий, которые происходят из-за их нарушений», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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