Микроавтобус компании челябинского депутата устроил езду по тротуарам (ВИДЕО)

В центре Челябинска маршрутный микроавтобус устроил езду по тротуару.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе на улице Труда и был зафиксирован видеорегистратором соседнего автомобиля. Ролик хозяин машины разместил в интернете.

На видео заметно, как микроавтобус «Мерседес Бенц» с номером 64-го маршрута выезжает с автостоянки у торгового комплекса SPAR, проезжает по тротуару и выворачивает на дорогу, ведущую от многофункционального центра на магистраль по улице Труда. При этом маршрутку, полную пассажиров, приходится пропускать пешеходам, для которых горит зеленый сигнал светофора. Впрочем, ни запрещающий сигнал светофора, ни встречающиеся пешеходы не смущают водителя, спокойно проезжающего мимо светофора и останавливающегося вплотную к полотну главной магистрали. Таким нехитрым способом маршрутчик Первой транспортной корпорации решил объехать скопившуюся на участке улицы Труда пробку.

«Корпорация уже берёт «лучший и самый передовой опыт» у маршрутчиков! Здесь и езда по тротуару, и выезд на встречную полосу, и создание угрозы пешеходам, и начало движения до включения зеленого», – комментируют действия водителя в социальных сетях.

Отметим, что Первая транспортная корпорация принадлежит депутату Челябинской городской Думы Станиславу Новичихину. Именно о нем чаще всего вспоминает мэр Челябинска Евгений Тефтелев, рассказывая о сотрудничестве администрации города и частных перевозчиков в обеспечении горожан услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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