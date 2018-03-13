Горе-мамаша, морившая голодом трех своих детей, отделалась штрафом

За жестокое обращение с тремя малышами челябинка заплатит 5 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Кусинского района признал 20-летнюю местную жительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в жестоком обращении с детьми.

«В суде установлено, что в период с января по ноябрь 2017 года обвиняемая, являясь матерью несовершеннолетних детей 2017, 2015 и 2013 годов рождения, ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию», – рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина не проявляла в отношении своих детей должной заботы и внимания, нанесла дочери-младенцу побои, оставляла малышей без присмотра и питания, нарушала режим дня, лишала сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы, отказывалась от оказания необходимой помощи детям, жестоко, грубо, пренебрежительно относилась к ним, сообщили в прокуратуре.

Так, в январе 2017 года нерадивая мамаша ночью ушла из дома, оставив детей без присмотра. В поисках мамы сыновья, одному из которых шел четвертый год, а второму не было и двух лет, без верхней одежды вышли во двор дома. В июне 2017 года женщина ушла из дома, оставив дочь-грудничка и старшего сына со своей знакомой без продуктов питания и в антисанитарных условиях. Вернулась горе-мамаша лишь спустя 4 дня. Причем все это время жизнью, здоровьем и местонахождением своих детей она не интересовалась.

В ноябре 2017 года вечером, уложив детей, оставив их без пищи и присмотра в неотапливаемом помещении, женщина ушла из дома за спиртным.

Кроме того, в разное время она наносила малолетней дочери удары по ягодицам, оставляла днем одну на продолжительное время без присмотра, подвергая жизнь и здоровье девочки опасности.

Мировой судья оштрафовал 20-летнюю горе-мамашу на 5 тысяч рублей. Отметим, что в настоящее время дети женщины живут совместно со своим отцом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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