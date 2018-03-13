Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Челябинске

В Челябинске будут судить эксгибициониста, перепугавшего игравших в песочнице детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным следствия, в июне 2017 года челябинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, около одного из домов по улице Новороссийская Ленинского района города демонстрировал обнаженные части тела перед четыремя маленькими детьми, игравшими в песочнице. В 2011 году он был осужден за совершение аналогичного преступления.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику отдела полиции Ленинского района Челябинска об устранении причин, способствовавших совершению преступления», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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