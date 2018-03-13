Металлурги Магнитогорска стали активнее обращаться за юридической помощью

Юридическая служба профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» подвела итоги работы в 2017 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», одно из направлений, где профсоюзные юристы задействованы постоянно – экспертиза проектов локальных нормативных актов. За 12 месяцев на соответствие трудовому законодательству было проверено 567 проектов локальных нормативных актов Группы ПАО «ММК». В комиссии по трудовым спорам в течение года поступило восемь заявлений работников, из них в шести случаях распоряжения работодателя были признанными необоснованными и отменены решением комиссии.

В 2017 году отмечен заметный рост обращений работников за юридической консультацией в профсоюз. Зарегистрировано более 800 обратившихся, эта цифра в сравнении с прошлыми периодами увеличилась практически на треть.

Такой рост обращений специалисты связывают с внедрением около года назад в профсоюзной организации комплексной программы, основной задачей которой стало предоставление каждому члену профсоюза возможности получить доступную и квалифицированную юридическую помощь. Было запущено несколько проектов. Первый из них – «Профсоюзная школа правовых знаний». Еженедельно профсоюзные юристы проводят встречи с работниками на промплощадке. Тематика встреч – нововведения трудового законодательства и разбор практических ситуаций, с которыми могут столкнуться работники на производстве. За год с небольшим состоялось 74 подобных встречи, их участниками стали больше трех тысяч человек.

Еще одна возможность получения оперативных консультаций была реализована с запуском мобильного приложения «Мой профсоюз». За 4 месяца работы приложения более 200 пользователей задали интересующие их вопросы и получили ответы специалистов. Темы, которые интересуют работников – самые разные, но напрямую связаны с трудовыми нормами: предоставление отпуска, работа в выходные дни, прохождение медосмотров, вопросы правомерности дисциплинарных взысканий, обжалования распоряжений, порядок предоставления льгот и компенсаций и многое другое.

Кроме того, остаются востребованными у членов профсоюза и сервисы, запущенные профсоюзной организацией ранее. В круглосуточном режиме действуют разделы на сайте профорганизации – «Правовая поддержка» и «Интернет-приемная председателя ППО». В любое время там можно задать вопросы, при этом выбрать подходящий для себя способ – официально или в анонимном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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