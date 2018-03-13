Жительница Магнитогорска разнесла помещение группы в детском саду

Пьяная женщина ворвалась в детский сад Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Право роста», женщина ворвалась в дошкольное учреждение среди ночи.

«Женщина в нетрезвом состоянии с явными признаками психического расстройства, проникла в детский сад №106, расположенный по адресу Вокзальная 1322, – рассказали в охранном предприятии. – В здание она проникла по пожарной лестнице, вырвав решетку и разбив стекло пластиковой двери».

В помещении одной из групп незваная гостья устроила форменный погром. На место прибыла группа быстрого реагирования ЧОПа, которая задержала дебоширку. После этого сотрудники охранного предприятия передали ее полицейским.

Челябинск, Виктор Елисеев

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