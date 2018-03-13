Магнитогорская полиция пытается засудить местных журналистов за сюжет телеканала «Россия 24»

Полиция Магнитогорска подала в суд иски о защите чести и достоинства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Орджоникидзевском районном суде началось рассмотрение иска УМВД в адрес ООО «Верстов.Инфо» и двух сотрудников городского информационного агентства.

Предварительное заседание растянулось на несколько дней. Все дело в том, что ситуация с обвинением достаточно необычная: полицейские требуют привлечь к ответственности местных журналистов и местное же издание… за публикацию материала, подготовленного съемочной группой телеканала «Россия 24».

«Суть иска связана с тем, что на сайте verstov.info был опубликован сюжет московских журналистов из программы «Дежурная часть» на канале «Россия 24», – рассказали в магнитогорском издании. – Речь в нем шла о подозреваемых в браконьерстве мужчинах, среди которых оказался один из высокопоставленных магнитогорских полицейских. Однако местные полицейские решили оспаривать не сам сюжет, сделанный федеральными журналистами и вышедший на федеральном канале, а правомерность его трансляции на магнитогорском сайте. По логике правоохранителей, именно трансляция данного сюжета на нашем сайте нанесла непоправимый вред чести и достоинству полицейскому ведомству и отдельным его сотрудникам».

Дальше – больше: «Иск предъявлен к ООО «Верстов.Инфо» и к гражданам Азановой и Сахибгарееву, но при этом требование, которое выставляет УМВД в суд: обязать «Магнитогорское информационное агентство» опровергнуть данную информацию, – комментирует директор издания Павел Верстов. – Выходит, что ни от ООО «Верстов.Инфо», ни от Азановой, ни от Сахибгареева полицейские вообще ничего не требуют». Зато довольно-таки щедро оценивают понесенный моральный ущерб: сумма исков, предъявленных к журналистам двумя сотрудниками полиции, в обоих случаях равна 200 тысячам рублей.

Предварительное заседание началось еще на прошедшей неделе. Продолжится оно сегодня и завтра.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.18

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