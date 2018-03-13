«Нормально вписался»: в Челябинске ВАЗ протаранил торговый киоск

В Челябинске ВАЗ после столкновения въехал в остановочный комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в районе Птичьего рынка на улице Первой Пятилетки. Горожане сообщили об этом в социальных сетях. «Нормально вписался», – оценил результат действий новоявленного борца с киосками один из челябинцев.

По словам очевидцев, неподалеку от остановки друг в друга врезались две отечественные легковушки. От удара один из ВАЗов отбросило на тротуар, где он врезался в торговый павильон.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако торговый киоск оказался серьезно покорежен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.18

«Благородные цели»: в Челябинской области объявили войну несуществующим СМИ. / Магнитогорская полиция пытается засудить местных журналистов за сюжет телеканала «Россия 24». / Челябинка не смогла доказать суду, что лишилась комнаты по вине полицейских. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»