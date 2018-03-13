Южноуралец прикинулся спящим, пока грабители обносили его квартиру

Снежинец притворился спящим, пока его квартиру грабили подростки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Снежинск обратился 40-летний житель города, который сообщил, что ночью двое неизвестных, вскрыв дверь его квартиры, похитили телевизор и сотовый телефон.

Как объяснил южноуралец, во время самого ограбления он притворился спящим, боясь получить телесные повреждения, но после того, как молодые люди покинули квартиру, незамедлительно позвонил в полицию.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали парней, причастных к совершению преступления. Ими оказались два ранее не судимых молодых человека, 17 и 18 лет.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.18

«Нормально вписался»: в Челябинске ВАЗ протаранил торговый киоск. / «Благородные цели»: в Челябинской области объявили войну несуществующим СМИ. / Магнитогорская полиция пытается засудить местных журналистов за сюжет телеканала «Россия 24». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»