В ГИБДД проверят историю о маршрутке, разъезжающей по тротуару в центре Челябинска

В ГИБДД Челябинска начали доследственную проверку после публикации о маршрутке, раскатывающей по тротуарам в центре города.

Проверка начата после того, как информация о весьма оригинальном способе преодоления автомобильной пробки была опубликована на сайте РИА «Новый День». Об этом агентству сообщили в местной ГИБДД.

Как сообщал ранее «Новый День», видео инцидента разместил в интернете один из очевидцев.

На ролике заметно, как микроавтобус «Мерседес Бенц» с номером 64-го маршрута выезжает с автостоянки у торгового комплекса SPAR, проезжает по тротуару и выворачивает на дорогу, ведущую от многофункционального центра на магистраль по улице Труда. При этом маршрутку, полную пассажиров, приходится пропускать пешеходам, для которых горит зеленый сигнал светофора. Впрочем, ни запрещающий сигнал светофора, ни встречающиеся пешеходы не смущают водителя, спокойно проезжающего мимо светофора и останавливающегося вплотную к полотну главной магистрали. Таким нехитрым способом маршрутчик Первой транспортной корпорации решил объехать скопившуюся на участке улицы Труда пробку.

Отметим, что Первая транспортная корпорация принадлежит депутату Челябинской городской Думы Станиславу Новичихину. Именно о нем чаще всего вспоминает мэр Челябинска Евгений Тефтелев, рассказывая о сотрудничестве администрации города и частных перевозчиков в обеспечении горожан услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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