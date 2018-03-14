Весна: на Южном Урале ожидаются положительные температуры

На Южный Урал идет потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже завтра, 15 марта, столбики термометров днем преодолеют нулевые отметки и поднимутся до плюс двух градусов. К субботе в некоторых районах потеплеет до плюс 4. По ночам еще морозно.

Холодным будет и воскресенье, 18 марта: дневная температура опустится до минус 5, а в понедельник, 19 марта, – до минус 10. После этого снова резко потеплеет.

Ветер до конца недели сохранит неблагоприятное для Челябинска направление. Это позволяет предположить, что смог провисит над городом еще несколько дней.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.03.18

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