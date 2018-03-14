В Челябинской области мужчина умер от угарного газа

Житель Брединского района погиб из-за неисправного газового оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», трагедия произошла в поселке Комсомольский Брединского района.

Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники обслуживающей организации, газовое оборудование в помещении работало с грубыми нарушениями правил эксплуатация газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов. На печной газовой горелке была неисправна автоматика безопасности по тяге, а соединительная гофра между газовым прибором и дымоходом разорвана. В результате угарный газ выходил в помещение. По предварительным данным, это и привело к гибели 52-летнего южноуральца.

«Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования у владельцев дома отсутствует», – сообщили в пресс-службе компании. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы отключили помещение от газоснабжения, установив резьбовую заглушку на вводе.

«Наличие договора на ТО ВДГО позволило бы произвести своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, выявить неисправности, исключить нарушения правил эксплуатации газового оборудования и предотвратить трагедию», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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